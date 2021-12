Em Alto do Rodrigues, 45% da economia está afetada

Fotos: Vlademir Alexandre Plantações de mangas ficaram totalmente alagadas.

“Além disso, 15% das ruas da cidade continuam alagadas, o que não nos permiti dizer exatamente quanto nós teremos em prejuízos. No entanto, os levantamentos preliminares indicam que já estamos em 45% de danos a economia municipal”, informou o secretário de comunicação, Assis Medeiros.Ele explicou que Alto do Rodrigues é movida basicamente por dois setores econômicos, o de prestação de serviços terceirizados à Petrobras e a fruticultura irrigada. Segundo Assis Medeiros, a produção de frutas no município é 95% exportada, o restante fica na cidade.“Com isso, devemos ter uma perca muito grande em arrecadação de impostos”, ressaltou. De acordo com o último relatório da Prefeitura de Alto do Rodrigues, só na fruticultura, os prejuízos giram em torno de 48% da produção.Os prejuízos só não foram maiores no município porque a Prefeitura se antecipou aos alagamentos e conseguiu retirar várias famílias das áreas afetadas. A secretária-adjunta de Assistência Social, Jacira Alves, vários caminhões foram usados para realizar mudanças e, com isso, ninguém perdeu seus móveis.“Nós contamos com apoio de algumas empresas como a Petrobras, que cedeu caminhões, e conseguimos fazer a mudança de várias famílias. Tivemos casos em áreas de difícil acesso que carregamos os móveis com tratores”, destacou.Hoje, 647 pessoas estão abrigadas em escolas da cidade. Contudo, outras 887 foram alojadas em casas de familiares. No total, segundo o Boletim de Avaliação de Danos da cidade, o número de pessoas atingidas chega a 1.573.