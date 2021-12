CBF divulga tabela da série D e ASSU estreia dia 5 de jullho

Campeão estadual deste ano, o ASSU já tem definido seus adversários na série D do Campeonato Brasileiro bem como a data de seus jogos.A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (7) a tabela completa dos jogos – com datas e horários – da série D.A estréia do Camaleão do Vale acontece no dia 5 de julho contra o representante do Ceará – ainda a ser definido – jogando na casa do adversário. A tabela completa da competição está disponível no site da CBF