Agripino quer liberação de emenda para construção de barragem

Vlademir Alexandre Agripino quer liberação de emenda apresentada "há 3 anos".

“Primeiro cobrarei os 92% dos recursos solicitados no ano passado e que eles enviaram apenas uma esmola. Depois que liberem os recursos dessa emenda coletiva, que ultrapassam a quantia de R$ 15 milhões para investir na construção da Barragem Oiticica”, enfatiza. Casos os recursos tivessem sido liberados a barragem estaria em fase de construção.Dos R$ 98 milhões solicitados pela governadora Wilma de Faria (PSB) para ajudar os municípios afetados pelas enchentes só R$ 7 milhões foram liberados no final do ano passado.Quanto a visita do ministro Geddel Vieira a região do Vale do Açu na manhã de hoje (6), o senador vê como positiva: “pelo menos ele está vindo, o que não fez o ano passado”.Agripino também disse que espera do Governo Federal que sejam atendidas as exigências das empresas instaladas nas regiões afetadas "e que geram emprego para população".