Sobe para 898 o número de casos de gripe suína em todo o mundo, segundo OMS O número de países atingidos subiu de 17 para 18, com um novo caso registrado na Itália.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou neste domingo (3) um comunicado informando que os casos de infecção por gripe suína já somam 898 registros. O número de países atingidos subiu de 17 para 18, com um novo caso registrado na Itália.



Nos Estados Unidos, onde uma pessoa já morreu vítima da gripe, o número de casos confirmados passou de 106 para 226 e, no Canadá, o número passou de 70 para 85. Também houve um aumento de casos na na Espanha, de 13 para 40, e na Alemanha, de seis para oito. O México continua com 506 casos de infecção, incluindo 19 mortes.



Os outros países que registraram casos de infecção por gripe suína, sem nenhuma morte foram: Reino Unido (15), Nova Zelândia (4), Israel (3) e França (2), além de Áustria, China, Costa Rica, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Coréia e Suíça, todos com um caso cada.