Biografia da cantora Nara Leão é lançada em Natal

Mario Luiz Thmpsom/ Divulgação Autor considera cantora a musa da música brasileira

“Nara foi a primeira cantora consagrada a apoiar o tropicalismo, ela não foi só musa da Bossa Nova, como era chamada”, disse o Cássio Cavalcante.O autor passou oito anos pesquisando particularidades da vida de Nara Leão, principalmente por meio de entrevistas arquivadas.“As pessoas dizem que ela não dava entrevistas e isso é um mito. Ela não gostava de invasão. A mulher Nara Leão, a mãe, vinha sempre antes da artista”, defendeu Cavalcante. “Ela deu muitas entrevistas”, completou.A música preferida do fã na voz de sua perfilada é “Amor nas estrelas” de Fausto Nilo e Roberto de Carvalho, mas destaca o CD Opinião de Nara como o mais importante de sua carreira. “Ele originou o show Opinião, com João do Vale e Zé Kéti”, justificou.