Exército entrega alimentos em Assu

Rogério Torquato Desde sábado, o Exército carrega caminhões para atender o Vale do Açu.

Desde sábado (2), 30 homens do 17º Grupo de Artilharia do Exército se revezam no carregamento de caminhões para montagem de cestas básicas para os desabrigados das enchentes no Vale do Açu.

No Vale, mais 45 homens do 16º Batalhão de Infantaria trabalham na montagem e distribuição das cestas.

Os caminhões estão sendo carregados com sacas de feijão, arroz, macarrão, açúcar, farinha, leite em pó e óleo.A expectativa, segundo o coordenador do Exército no apoio às vitimas no Vale, Edison Massayuki Hiroshi, é que 5 mil cestas básicas sejam distribuídas. Ele acrescenta que cerca de 300 colchões e cobertores já foram distribuídos."Estamos aguardando uma doação da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Rio Grande do Norte. Se a doação chegar, nós faremos a distribuição no Vale do Açu", diz.A distribuição obedecerá a um cadastro feito no município.