João Grandão diz que vai deixar o RN e provar que é vítima de perseguição

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao portal Nominuto.com

A entrevista, gravada através de contato com o telefone do advogado de João Grandão, Marcus Alânio Martin Vaz, foi feita dentro do quartel do Comando Geral da Polícia Militar.Momentos antes, uma entrevista coletiva marcada pela família de João Grande teve de ser desfeita por ordem da Polícia Militar. O motivo do cancelamento não foi repassado à imprensa. “São ordens superiores que temos que cumprir”, limitou-se a explicar o tenente-coronel João Nogueira, que estava no Comando.João Maria da Costa Peixoto ganhou notoriedade no noticiário policial potiguar depois que foi preso em 2002 sob acusação de participar de um grupo de extermínio formado por policiais militares. Confira a íntegra da entrevista dada por João Grandão ao- Olha, eu sofri um atentado. Em conseqüência disso, eu não sei quem são essas pessoas ou a quem interessa a minha morte. Então eu acredito que sim. Hoje eu sou uma pessoa ameaça de morte.- Olha, não. Até porque o que muito me estranhou foi que no momento desse atentado que eu sofri eu reconheci a pessoa de José Cremildo, uma pessoa que inclusive eu já o tinha ajudado lá dentro do presídio.- De forma alguma. Esse grupo na verdade, é como eu falei antes, o próprio juiz que presidiu todo o processo ele já afirmou lá categoricamente Doutor Ivanaldo Bezerra ele chegou a afirmar o seguinte: que não vislumbrava grupo de extermínio. O que ele via naquele momento eram pessoas, fatos isolados, e que se achasse em culpa iria pagar. Foi isso que foi dito lá.Já. Já matei em defesa da minha própria vida ou em defesa da sociedade. Isso eu já fiz.Da praia do Meio foi o caso de Kaliano. Ele se encontra em recurso e eu não participei daquele crime.- Eu acredito que respondo a uns três já.- Olha, os processos do Adailton Gomes da Silva, onde eu já fui condenado. Eu sou réu do caso. Teve uma tentativa com o João Maria da Silva, vulgo Kaká, que também eu fui réu confesso do fato e pronto. Foi esses dois que eu estou sendo acusado e já está inclusive transitou em julgado então esses dois foi eu que cometi realmente.- De forma alguma. O caso Gusson já foi desde a muito temo atrás isso foi levado à tona eu fui à delegacia, a Justiça de Parnamirim e lá a juíza me inocentou de qualquer participação nesse fato.- Olha, medo de morrer todos nós temos. Mas devido a minha situação a questão não é nem mais medo de morrer, é medo das in justiças pelas quais estou passando agora.- Injustiça pelo fato de que esse rapaz, o José Cremildo, que eu estou sendo acusado agora, o que que aconteceu: simplesmente eu o reconheci lá no fato onde ele participou diretamente do meu atentado contra a minha vida. Eu quase perdi a minha vida. Minha mãe estava presente, também presenciou a tudo, quase era atingido por eles. E simplesmente eu fui na delegacia. Eu procurei a Justiça, eu não procurei fazer justiça com minhas próprias mãos. Procurei a Justiça. E em virtude de ter procurado a Justiça eu já sou o primeiro acusado, entendeu?, nessa morte dele. Porque dias depois ele já veio a falecer, entendeu? Onde o José Cremildo lá ele foi expulso do pavilhão tendo em vista porque ele tinha vários inimigos lá. Ele levou várias... Atentaram contra a vida dele lá no presídio de Parnamirim e dentro dessas pessoas eu estranhei muito o fato de no dia reconhecê-lo, ele participando dessa tentativa de homicídio contra a minha pessoa.- Olha, eu já tive conversando com meus familiares e eu já decidi que logo que resolva todo esse problema vou informar o meu endereço à Justiça e vou embora do meu Estado, onde eu nasci e me criei. Mas infelizmente eu não posso mais ficar nessa de tudo o que acontece de homicídio vocês mesmos estão diariamente divulgando aí a quantidade de homicídios que estão atribuindo e se eu permanecer, se eu estivesse fora, com certeza iria atribuir a mim, entendeu? Quando não se consegue alguma autoria, infelizmente, é mais fácil para a polícia atribuir isso a grupo A, B ou C.- Olha, dentro da Polícia Militar várias autoridades vão à imprensa e fazem essas divulgação a respeito de grupo A... Eu acho que deveria ter uma responsabilidade a quem vai fazer esse tipo de coisa. Até porque a sociedade precisa de autores que paguem pelos atos que cometeram.- Na Polícia Civil eu tenho grandes amigos lá dentro da Polícia Civil. Não tenho nada contra ninguém. Agora eu acho que deveriam as pessoas, as autoridades quando for divulgar tais fatos terem um pouco mais responsabilidade, né?