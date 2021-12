Antes da estréia, pensamento de Judas Tadeu é "do ABC subir"

Júlio Pinheiro Judas Tadeu tem confiança, mas não esquece dificuldades.

Mesmo com todo o otimismo, Tadeu não se deixa enganar e declarou que “todo mundo quer subir”. Ainda segundo o dirigente, muitas pessoas falam que “não temos elenco”. Para ele, em futebol tudo acontece.O ABC se reapresentou nesta segunda-feira e já fez o treinamento técnico e tático visando o jogo diante da Ponte Preta, em Campinas (SP). Cruzamentos na área e um pequeno coletivo foram realizado durante a tarde.Após o treinamento, o dirigente alvinegro se reuniria com os jogadores e a comissão técnica para mostrar a eles a responsabilidade do ABC com o Campeonato Brasileiro da série B.Com relação a novas contratações, o presidente do ABC deu o seguinte argumento: "tem que resolver primeiro as pendências para trazer jogadores". Tadeu afirmou que a diretoria vem trabalhando com responsabilidade e que pretende "resolver a situação de março" antes da estréia do clube na série B.

Mesmo com as dificuldades, Judas Tadeu afirmou que "os contatos continuam sendo mantidos", mas ele reclamou dos altos valores cobrados pelos atletas pretendidos.