Sobe para 600 o número de famílias desabrigadas em Ipanguaçu

Divulgação/ Prefeitura de Ipanguaçu Além das 600 famílias desabrigadas, outras 700 estão ilhadas.

As mais de duas mil pessoas estão sendo alojadas em prédios públicos, escolas do município e até mesmo de municípios vizinhos.Segundo a Defesa Civil de Ipanguaçu, na última sexta-feira (1º), a situação se complicou ainda mais. Isso porque um volume de água intenso atingiu a cidade devido a sangria do rio Pataxó, que passou da contagem de um metro.A Prefeitura informou ainda que o acúmulo de água a cidade de Ipanguaçu inundada e em muitos locais o acesso somente é possível por meio de canoas.Para os que se encontram ilhados, que representam mais quase 700 famílias, o prefeito garantiu que eles estão recebendo toda assistência.Cestas básicas, água potável, medicamentos, kit de higiene pessoal e limpeza estão sendo entregues, além de orientação medica e psicológica permanente.Na última sexta-feira, o Governo do Estado instalou um gabinete preventivo para adotar medidas emergenciais de proteção às famílias vítimas das inundações provocadas pelas chuvas no interior do Rio Grande do Norte.