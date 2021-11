Luiz Almir promete "lavar roupa suja" na reunião do PSDB

Arquivo Nominuto Luiz Almir não esconde insatisfação com o PSDB.

A dúvida de Luiz Almir em participar do encontro se deve ao estado de saúde do seu pai que está hospitalizado. Único do estado com mandato pelo PSDB, Almir já disse que quer deixar a legenda, pois está insatisfeito com os rumos que tomou.O deputado disse que não deixará de apoiar a governadora Wilma de Faria (PSB) “só porque o partido quer”.Almir se refere à possível mudança de posição do PSDB que atualmente pertence à base de apoio do Governo e com a entrada do deputado federal Rogério Marinho deve passar para oposição.“A governadora fez a maior obra que a zona norte tem, que é aquela ponte. Por causa disso a nossa região está desenvolvendo. Além disso, aquela mulher [Wilma] atendeu a vários dos meus pleitos. Aí agora só porque o partido quer eu vou mudar toda a minha história política e dizer ao povo da zona norte pra não votar nela?”, questionou.Na opinião de Luiz Almir, o partido não deveria mudar sua posição “por problemas do deputado Rogério Marinho”. Ele afirmou, no entanto, que já conversou com Rogério, tendo ouvido dele a garantia de que não criará problemas para sua saída sem perder o mandato.“Temos que fazer justiça. Minhas razões são da zona norte, Wilma trabalhou pela região e merece ser conduzida ao Senado”.Quanto à sua saída da legenda, Luiz Almir disse apenas que tenta mostrar a situação dele, mas não pode fazer muito porque não depende da sua vontade. “Eu gostaria apenas que o partido exercesse a democracia”, finalizou.Para a reunião desta segunda-feira (4), já marcaram presença o ex-deputado João Faustino e o futuro integrante do PSDB, Rogerio Marinho, que se filiará à legenda na próxima sexta-feira (8).Além deles, estarão no encontro representantes dos diretórios municipais. Em debate, as metas do partido para este ano com vistas à eleição 2010.