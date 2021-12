Mossoró: 2.500 pessoas são afetadas pelas chuvas Mais de 1.500 pessoas estão desalojadas, 985 desabrigadas e 208 doentes por causa das enchentes no município.

Mossoró está entre os treze municípios que já decretaram estado de emergência por causa das chuvas dos últimos dias. De acordo com a Prefeitura, cerca de 2.500 pessoas foram afetadas pelas enchentes, que causaram estragos tanto na zona rural, quanto urbana.



De acordo com a gerente do Desenvolvimento Social de Mossoró, Fernanda Rêgo, 1.500 pessoas estão desalojadas (saíram das casas), 985 desabrigadas (perderam as casas) e 208 enfermas por causa das chuvas. “742 pessoas estão em alojamentos do Município, as demais estão em casas de familiares ou casas alugadas”, explica.



Segundo Fernanda Rêgo, os bairros mais atingidos na zona urbana foram Ribeirinha, Ilha de Santa Luzia, Paredões e Redenção, que estão parcialmente alagados. Já na zona rural, as áreas mais afetadas foram São João da Várzea, Passagem do Rio, Passagem de Pedra, Santo Antonio, Camurupim e assentamento Jurema. “Essas áreas estão praticamente ilhadas por causa da cheia do Rio Mossoró”, destaca.



A gerente de Desenvolvimento Social diz que até o momento o município não recebeu ajuda do governo federal e estadual e que está dando assistência às famílias fazendo a mudança das pessoas desalojadas e desabrigadas, abrigando quando necessário, fornecendo alimentação, acompanhamento médico e assistência social. “Do governo estadual e federal não precisamos de cestas básicas, precisamos dos investimentos maiores, como drenagem das áreas, restauração e construção das casas, após as chuvas”, salienta.