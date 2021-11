Em boa vantagem, Cruzeiro busca seu 36º título estadual no domingo

Site do Cruzeiro Kleber é um dos principais trunfos do Cruzeiro para o clássico neste domingo

Depois de golear impiedosamente o Atlético-MG por 5 x 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, como aconteceu também na decisão da competição do ano passado, o Cruzeiro pode garantir o seu 36º título estadual.Para isso, pode até mesmo ser derrotado por quatro gols de diferença para o adversário, em partida que será disputada neste domingo, às 16h, no Mineirão.Mas, mesmo podendo perder a partida, os atletas da Raposa só pensam em conquistar mais uma vitória sobre o adversário para garantir o décimo título do Campeonato Mineiro de forma invicta e aumentar a marca de invencibilidade sobre o Atlético-MG, que não derrota o Cruzeiro há nada menos que onze jogos.Foram dez vitórias e apenas um empate, comprovando de vez a superioridade celeste sobre o adversário e a supremacia total no futebol de Minas Gerais.“A gente quer vencer, quer ser campeão invicto e para isso, temos que vencer o jogo ou no mínimo empatar. Vamos entrar em campo com o mesmo objetivo do primeiro jogo, que é vencer a partida.Nós jogadores, como profissionais, temos que conter os ânimos. Se cairmos na euforia do torcedor, podemos ser surpreendidos”, declarou o atacante Wellington Paulista.O técnico do time azul, Adilson Batista, não confirmou a equipe que começará jogando a partida. Certo apenas são as ausências do zagueiro Leonardo Silva e do volante Ramires, ambos suspensos.“Por enquanto ele não passou nada para a gente, mas estou preparado e espero ter a oportunidade de jogar amanhã (domingo), comentou o lateral-esquerdo Jancarlos.O atacante Kléber também não sabe se vai jogar. O atleta manifestou sua intenção de disputar o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, mas reconhece a importância de um possível rodízio de atletas, em função do primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa Santander Libertadores, contra o Universidad de Chile, na próxima quinta-feira, em Santiago.“O Adilson (Batista) não disse nada ainda. A gente está na expectativa. A minha vontade é de sempre estar jogando. Sempre deixei muito claro que eu gosto muito de estar em campo e ajudar o Cruzeiro” disse o artilheiro estrelado.“Mas tem um jogo importante na quinta-feira. Fizemos um resultado de 5 a 0 que dá uma certa tranquilidade. Então, se tiver que poupar, a gente vai respeitar numa boa”, completou Kléber.