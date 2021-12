Fábio Silva ainda está na briga pelo prêmio Friedenreich

Site do ABC O jogador do ABC marcou 16 gols no Pernambucano e continua sonhando

Ele vem atrás de Edmundo (Sousa) e Marcelo Ramos (o artilheiro pernambucano), que defenderá o Ipatinga-MG, na Série B do Brasileiro, além de Hugo Henrique, do Sergipe-SE, os três empatados com 18 gols.À Frente de Fábio Silva tem muita gente, mas o potiguar não perde o fogo e está muito confiante, já que vai disputar a Série B vestindo a camisa do clube que o revelou para o futebol.Ele terá que superar Edmundo, Marcelo Ramos, 18 gols, e nomes nacionais como Tayson, do Internacional; Keirrison, do Palmeiras e Gilmar, do Náutico-PE, com 19 gols.Liderando a disputa, estão Neto Baiano, do Vitória-BA e Diego Tardelli, do Atlétco-MG, com 20 gols.Fábio Silva reinicia a sua briga pelo prêmio à partir da próxima sexta-feira (08), quando deverá entrar em campo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo ABC, que faz sua estreia contra a Ponte Preta, em Campinas.O Prêmio Friedenreich é uma iniciativa do programa 'Globo Esporte', da TV Globo, em parceria com o. E a disputa para ganhar o troféu é bastante democrática - e, com isso, acirradíssima.Concorrem jogadores de Norte a Sul. Todos os que disputam as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro estão na briga. Além dos gols marcados nas três divisões da competição.Serão contabilizados os feitos nos Estaduais (apenas da primeira divisão), na Copa do Brasil, na Taça Libertadores e na Copa Sul-Americana - o Mundial de Clubes da Fifa, realizado no fim do ano, no Japão, também vale, mas este ano não há representante brasileiro.O que fizer mais gols na temporada, juntando todas as competições de que participar receberá o troféu no dia da entrega do Prêmio Craque do Brasileirão.E terá motivos de sobra para lustrá-lo exaustivamente e guardá-lo com destaque. Representa a homenagem a um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.Antes de Leônidas da Silva, Tim e outros grandes atacantes geniais, Friedenreich já se desvencilhava dos zagueiros com o drible curto e o jeito moleque. Surgia nos anos 10, e se mantinha pelos anos 20 e 30, o primeiro craque do improviso. Terror dos goleiros com os chutes de efeito indefensáveis ele também foi. Filho de um comerciante alemão e uma lavadeira negra brasileira, nascido no bairro da Luz, em São Paulo, a 18 de julho de 1892, o mulato claro de olhos azuis driblou também o preconceito e começou a carreira no Germânia.Depois, colecionou títulos. Sete de campeão paulista (seis pelo Paulistano, hoje apenas um clube social, e um pelo São Paulo da Floresta, que deu origem ao atual São Paulo Futebol Clube), uma Copa Rocca (1914) e dois Sul-Americanos (1919 e 1922) pela seleção brasileira. Na final de 1919, marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Uruguai e ganhou da imprensa internacional o apelido de "El Tigre", pela técnica e valentia com que jogava. Oito vezes artilheiro do Campeonato Paulista, "El Tigre" parou de jogar em 1935, aos 43 anos, defendendo o Flamengo em jogos de exibição. Morreu em 1969 com a frustração de não ter disputado uma Copa do Mundo - por pouco conseguiu em 1930, apesar dos 38 anos.