Wilma implanta gabinete emergencial para ajudar vítimas das enchentes A chuva castiga 11 municípios do Estado, afetando mais de 30 mil pessoas.

O Governo do Estado instalou um gabinete preventivo para adotar medidas emergenciais de proteção às famílias vítimas das inundações provocadas pelas chuvas no interior do Rio Grande do Norte. Somente em Ipanguaçu e Alto do Rodrigues são mais de 500 famílias desabrigadas.



A medida foi determinada na sexta-feira (1º) pela governadora Wilma de Faria durante reunião para discutir as ações emergenciais, que contou com a presença da secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Dantas, do diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Elias Fernandes, representantes das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Funasa e das secretarias e órgãos do governo estadual.



No encontro ficou definido que uma equipe ficará de plantão na vice-governadoria para atender os casos dos municípios em situação de emergência.



Ainda na tarde de sexta, a governadora determinou que o vice-governador Iberê Ferreira de Souza, responsável pela coordenação do Gabinete Preventivo, reúna-se com prefeitos da região do Vale do Açu, a mais atingida pelas enchentes, e visite os municípios afetados para avaliar o impacto das chuvas e adotar medidas emergenciais.



O relatório da Comissão Estadual de Defesa Civil apresentado durante a reunião com a governadora - com data do dia 29 - aponta que os municípios de Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Assu, Campo Grande, Espírito Santo, Governador Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Mossoró, Upanema e Pendências estão em situação de emergência, totalizando mais de 30 mil pessoas afetadas pelas enchentes.



Os números, porém, são ainda maiores que os divulgados, uma vez que nos últimos dois dias as chuvas se intensificaram em cidades como Alto do Rodrigues, onde 841 famílias já estão desalojadas.



"A situação é preocupante e não temos mais onde alojar vítimas das enchentes", disse o prefeito de Alto do Rodrigues, Eider Medeiros, que participou da reunião com a governadora.



Segundo ele, a situação só não é pior porque antes do início do período chuvoso, o Governo do Estado já havia realizado um treinamento com os prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas do ano passado para que pudessem estruturar as defesas civis municipais e assim adotar medidas preventivas e emergenciais.