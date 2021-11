Combustíveis em Natal estão mais baratos

Bairro Álcool Gasolina Diesel Norte R$ 1,82 R$ 2,59 R$ 2,06 Sul R$ 1,83 R$ 2,59 R$ 2,08 Leste R$ 1,85 R$ 2,61 R$ 2,08 Oeste R$ 1,83 R$ 2,60 R$ 2,06

Uma boa notícia para os proprietários de veículos automotores no Rio Grande do Norte: o preço dos combustíveis, álcool, gasolina e diesel baixaram em até 1% em 124 postos de Natal.A gasolina comum está custando em média R$ 2,62, seguido do álcool, que está custando R$ 1,83, os dois com preço reduzido em relação ao mês de março. Segundo o Procon Municipal, o valor do álcool representa 70% do valor da gasolina, ficando indiferente financeiramente abastecer para quem possui veículo flex, com álcool ou gasolina.Nos postos, as bombas variam de acordo com a determinação do empresário, mas para o álcool 55% dos postos já baixaram os valores, enquanto 25% mantiveram os valores anteriores e 20% promoveram aumento. A diferença entre o maior valor - R$ 1,969 - e o menor preço - R$ 1,690 - é de 16,5%, e o preço mais comum é R$ 1,860 em 28% dos postos.Os combustíveis da zona Norte registram os menores preços dos combustíveis em Natal, com o álcool registrando R$ 1,82 em média, seguido dos postos da zona Leste, com R$ 1,85. Já a gasolina custa R$ 2,59 na zona Norte e R$ 2,61 na zona Leste.Os interessados na pesquisa, na relação de postos e seus respectivos valores podem procurar a sede do Procon Municipal de Natal, no Praia Shopping.