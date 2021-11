Gargalheiras: políticos participam de evento em comemoração aos 50 anos

Ellen Paes

Já estão no local os senadores Garibaldi Filho (PMDB) e Rosalba Ciarlini (DEM) e a deputada federal Fátima Bezerra (PT), além de prefeitos e vereadores da região do Seridó.Estão sendo aguardados ainda a governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, e o presidente da Assembleia Legislativa, Robinson Faria. A programação terá início assim que eles chegarem.