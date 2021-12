SMS explica falta de vacinas contra a gripe para os idosos A campanha de imunização teve início no dia 24 de abril e segue até a próxima sexta-feira (8).

Diante das reclamações envolvendo a falta de vacinas contra a gripe para os idosos, a Secretaria Municipal de Saúde explicou na tarde desta quarta-feira (6) o “desabastecimento momentâneo” verificado em algumas unidades de saúde da cidade.



De acordo com a assessoria, as doses são repassadas aos postos de saúde diariamente, podendo haver, em alguns casos, a falta de vacinas devido a uma grande demanda. “O que pode acontecer é que devido a uma grande procura para a imunização, as vacinas cheguem a faltar, mas no outro dia a situação é resolvida”, explicou a assessoria ao Nominuto.com.



A SMS detalhou que as vacinas são armazenadas em quantidades suficientes para cobrir o período da campanha que foi iniciada no dia 24 de abril e vai até a próxima sexta-feira (8).



Números da vacinação



De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), até a manhã da terça-feira (5) foram contabilizados 152.755 idosos imunizados contra a gripe, o que corresponde a 50% da população potiguar com mais de 60 anos.



A meta da secretaria é vacinar 243.618 até a data final da campanha. No país foram vacinados pouco mais de oito milhões de idosos dos mais de 19 milhões que precisam ser vacinados. O número corresponde a 42% da população com essa faixa etária.



Na grande Natal, dos 102.127 idosos, 47,421 receberam a vacina até agora. Desses, 27.784 são da capital potiguar, dando uma cobertura vacinal de apenas 38%, da cobertura de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS). As cidades de Extremoz e São Gonçalo do Amarante atingiram a meta do Ministério da Saúde vacinando 97% e 80% da população idosa, respectivamente.



Segundo a técnica do Programa de Imunização da Sesap, Erotides Garcia, os números de imunização na maioria dos municípios seguem abaixo da meta do MS por causa dos alagamentos, mudança de gestão e de equipes de saúde. Somente após o final da campanha de vacinação é que a Secretaria vai estabelecer novas medidas para que a meta estabelecida seja alcançada.



* Com informações da Sesap