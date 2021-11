Perspectiva do tri motiva jogadores do Flamengo na final contra o Botafogo

Site do Flamengo Leo Moura pode ser tri.

Apesar de ter iniciado sua carreira profissional no Botafogo, o atleta, que já atuou nos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro, só atingiu seu auge com a camisa 2 rubro-negra, inclusive, sendo convocado para a Seleção Brasileira.E para coroar o bom trabalho que tem realizado no clube que defende desde 2005, ele quer a conquista do tricampeonato carioca no próximo domingo, dia 3 de maio.“Vai ser um motivo de orgulho ser tricampeão pelo Flamengo e vou levar para o resto da vida, vai ficar na história. Tudo no Flamengo é muito grande. A torcida é paixão e a gente dentro de campo tem que dar a vida”, comentou o lateral, que participou efetivamente das conquistas de 2007 e 2008.Outro jogador símbolo do Rubro-negro é o meia Ibson. Este ainda tem um carinho especial da torcida por ser prata da casa.Apesar de não ter participado do título carioca de 2007, ele se tornou peça fundamental do grupo desde que retornou à Gávea e foi determinante na conquista do Estadual no ano passado.Com seu contrato prestes a terminar, o camisa 7 destacou a importância de levantar a Taça no próximo domingo.“Estou no Flamengo desde 1993, quando tinha nove anos. É uma vida aqui dentro, e quero esse título para ficar marcado na história do clube. Nossa torcida é sensacional e não há igual no mundo. Ela mexe com todos os jogadores e queremos dar alegria porque ela merece”, concluiu.