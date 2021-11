Governo vai criar agência reguladora para setor mineral, afirma Lobão Marco Regulatório para o setor deve estar concluído em dois meses.

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, garantiu na quinta-feira (30) que o governo federal vai criar uma agência reguladora para o setor mineral do país e que em dois meses deverá estar concluído o Marco Regulatório para o setor.



O ministro admitiu a importância da iniciativa, mas disse que o governo não tem pressa, “no melhor sentido da palavra” e que não pretende fazer a lei de qualquer forma ou com imperfeições.



“Temos a consciência de que é importante [o marco regulatório], mas também temos o cuidado de não atropelar as leis e de não fazer de qualquer jeito para que não haja imperfeições. Já temos o documento básico e o texto final está em fase de conclusão. Nós vamos fazer o marco regulatório e criar uma agência reguladora para o setor mineral”, afirmou Lobão.



Segundo o ministro, o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional um código de boa qualidade. “houve colaboração para a elaboração do documento básico do marco [regulatório] de vários agentes da indústria, e a nossa intenção é levar o mais rápido possível para votação no Congresso, possivelmente dentro de dois meses”, disse.