Guamaré: TSE nega mandado de segurança a Mozaniel de Melo

Auricélio se mantém na Prefeitura de Guamaré.

O TRE determinou a diplomação e posse imediata do segundo colocado, após confirmar o indeferimento do registro de candidatura de José Pedro, candidato à vice na chapa do seu filho, Mozaniel de Melo. A questão é que José Pedro que já foi prefeito de Guamaré teve suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas.Ao apresentar o mandado de segurança, Mozaniel e José Pedro pretendiam suspender essa decisão, anunciada no último dia 23 de abril. Mozaniel destacou entendimento do TSE no sentido de que existe uma relação de subordinação entre o vice e o titular, mas não entre o titular e o vice. Portanto, apenas o vice-prefeito não poderia assumir o cargo, ficando isento o prefeito.Mas o ministro Eros Grau aplicou a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao rejeitar a ação. De acordo com essa súmula, não cabe mandado de segurança contra decisão ainda passível de recurso. Ou seja, como ainda é possível recorrer dentro do próprio processo, não cabe mandado de segurança ao TSE.* Com informações do TSE