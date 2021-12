Mossoró enfrenta epidemia de calazar humano Nos últimos quatro anos foram registrados 103 casos humanos da doença. No ano passado cinco pessoas morreram e uma já este ano. MP recomenda controle.

Mossoró enfrenta uma epidemia de calazar humano. Nos últimos quatro anos – e em ordem crescente, 103 casos da doença foram registrados em humanos. No ano passado, cinco pessoas morreram vítimas da doença. Já há um registro de óbito em 2009 e um outro caso está em fase de investigação.



Devido a esse quadro, o Ministério Público recomendou à Prefeitura da cidade e à Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) que adote providências urgentes para se chegar ao controle da Leishmaniose (outro nome da doença). O promotor Guglielmo Marconi Soares de Castro assinou recomendação que foi publicada na edição desta quarta-feira (6) do Diário Oficial do Estado (DOE).



No documento, Guglielmo Marconi diz que foram constatadas “deficiências na execução do programa municipal de controle da Leishmaniose, fatos estes que podem colocar em risco a saúde da população em geral, a reclamar a intensificação das ações desenvolvidas no âmbito deste Município, no tocante aos recursos humanos e materiais disponíveis, em conformidade com as orientações técnicas pertinentes”.



“Averiguamos esses problemas e agora estamos cobrando providências para se evitar que essa epidemia se alastre ou que perdure em Mossoró”, falou o promotor ao Nominuto.com.



De acordo com dados repassado pela Sesap a Guglielmo Marconi, em 2006 foram registrados 29 casos humanos do calazar. No ano seguinte foram 31. Em 2008, a Sesap registrou 36 casos humanos, com cinco mortes. E este ano já são sete os casos registrados, com uma morte confirmada e com um outro caso em investigação.



Devido a isso, Guglielmo Marconi recomendou à prefeita de Mossoró, Fafá Rosado, que adote “as medidas administrativas necessárias, com o objetivo de otimizar as ações desenvolvidas no âmbito do programa de combate à Leishmaniose”.



Entre as medidas estão a dotação de ‘carrocinhas’ para o recolhimento de cães de rua; a construção de uma sede adequada para funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses; melhorias na qualidade dos trabalhos de borrifação de inseticida; e a ampliação da quantidade de agentes de endemias do município.



Guglielmo Marconi também recomendou ao secretário de Saúde Pública, George Antunes, que convoque “servidores bioquímicos aprovados no último concurso público realizado no âmbito da Sesap para serem lotados no Laboratório Regional de Mossoró; e que admita de forma imediata, no mínimo, um médico infectologista para atendimento dos pacientes com suspeita de Leishmaniose nesta cidade, lotando-o no Hospital Rafael Fernandes, para atendimento da demanda dos municípios de Mossoró e região”.



O calazar

A leishmaniose ou calazar é uma doença causada por um protozoário (microorganismo) denominado Leishmania. Em algumas regiões também é conhecida por "doença de Bauru". Ela acomete cães, canídeos (lobos), roedores silvestres e o homem. Raramente os gatos são afetados. A transmissão ocorre através da picada de insetos específicos (Lutzomyia longipalpis) conhecidos no Brasil como mosquito-palha, birigüi e outros.



O Norte e Nordeste do Brasil detém a maioria dos casos de leishmaniose. No entanto, a doença tem se manifestado em outras regiões do país, causando preocupação por se tratar de uma zoonose, doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano.



A leishmaniose apresenta-se no cão com sinais de emagrecimento progressivo, aumento do baço e fígado, crescimento exagerado das unhas e ferimentos na pele que nunca cicatrizam. Nem sempre todos esses sintomas estão presentes, e o animal pode ter leishmaniose sem manifestar sinal algum. Doenças de pele como a sarna negra podem ser confundidas com a forma cutânea do calazar. Por isso, apenas com exames laboratoriais é possível diagnosticar a leishmaniose. Somente o exame clínico pode levar a afirmações precipitadas.



No ser humano, a leishmaniose apresenta diversas manifestações (na pele ou orgãos). Se diagnosticada a tempo, pode ser tratada com grandes chances de recuperação para o paciente. Caso contrário, pode levar a óbito.