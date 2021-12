Vera Cruz terá passeio rural Visitantes conhecerão Casa de Farinha e produção de alimentos feitos a partir da mandioca.

Para quem quer fugir da programação convencional dos fins de semana será realizado no próximo sábado (9) o 1º Passeio Rural em Vera Cruz.



A viagem faz parte do projeto de extensão sobre Turismo Rural na Agricultura Familiar, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e terá início às 14h, com retorno previsto para as 21h.



O projeto tem como objetivo a busca de alternativas de geração de emprego e renda para agricultores familiares residentes no município de Vera Cruz.



Os visitantes percorrerão um pequeno roteiro turístico no qual irão conhecer todo o processo de produção da mandioca, desde a colheita até a mesa. No passeio, está incluída uma visita à Casa de Farinha, ícone da economia de Vera Cruz.



Fará parte do evento contação de causos sertanejos; forró pé-de-serra com a presença de trio de sanfoneiros; e uma mesa com alimentos derivados da mandioca (macaxeira, tapioca, beju, bolo) e acompanhamentos.



A noite terá como cenário o reflexo da primeira noite de lua cheia na paisagem sertaneja.



As senhas custam R$ 25, são limitadas e podem ser adquiridas pelos seguintes contatos (84) 8815 7448/ (84) 9606 9573/ (84) 9955 9062/ 8819 5516/8842 7192.