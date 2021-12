Wallyson é eleito revelação e ganha chuteira de ouro no Paranaense

Diário de Curitiba Wallyson ganhou a posição nos jogos decisivos e a chuteira de ouro

Antes de brilhar no Atlético Paranaense, onde acaba de ser escolhido revelação do campeonato de um dos estados mais ricos da região Sul, esse menino passou por maus bocados e incertezas.Esteve no Cruzeiro de Macaíba, também pelo Alecrim, esteve preso a uma equipe de Parnamirim, por pouco não foi parar no rival América, mas o seu destino era mesmo ABC.O dirigente Flávio Anselmo, o olheiro Francisco de Assis (Diá) e o então administrador das bases do ABC, Nilson Mário, têm uma enorme cota de participação no sucesso desse garoto que talvez, sem eles, passasse despercebido, sem uma chance real de brilhar.No alvinegro de maior torcida, Wallyson se destacou nas categorias de base. Fazia gols em todos os jogos, mas demorou um pouco para ser aproveitado, aliás como acontece como quase todos em Natal.Em 2007, sob o comando do técnico Roberval Davino, teve sua primeira chance, e ganhou a posição, mais ou menos como fez agora no Atlético Paranaense.Roberval Davino não ficou até o final do certame, a derrota de 5 a 2 para o ASSU decretou sua queda. Assumiu Ferdinando Teixeira, treinador que dificilmente deixaria um garoto como titular.Mas Wallyson não se deixou tirar, permaneceu de titular à força de gols e grandes atuações, e na decisão do título contra o América marcou para sempre sua história no ABC ao marcar quatro gols na vitória de 5 a 2 sobre o rival na final do Estadual.Era o xodó da Frasqueira.Depois veio a Série C. Aos trancos e barrancos, com um time muito defensivo, o ABC seguia vencendo na Série C graças as grandes atuações do garoto.Ele, Nêgo e Rogerinho, jogadores da terra, aliados ao talento de Petrolina, Eder, o time ia abrindo caminho a despeito de um esquema que atrapalhava os talentos. O gol da classificação à Série C, contra o Bragantino na final, adivinhem de quem foi? Dele mesmo.Depois da Série C Wallyson foi negociado com o Atlético Paranaense. Pelo menos outros cinco clubes tentavam o concurso da revelação e craque de toda Série C.O macaibense se mudava para Curitiba. E por ter jogado no sacrifício em vários jogos finais da Série C, Wallyson teve um péssimo começo em Curitiba.Recuperado da pubialgia que o atormentou, precisava ganhar massa muscular e ficava longe da bola. Tudo isso levou tempo, tirou um pouco do sossego do garoto que dava sinais de querer voltar para os braços da Frasqueira.Mal na Série B, e vendo que o seu menino prodígio não era aproveitado no Atlético, alguns dirigentes até fizeram tentativas para trazê-lo de volta.E novas tentativas nesse início de temporada. A sorte de Wallyson foi que Geninho, com toda sua experiência, não escalava Wallyson de titular, mas também não o liberava para voltar.Em Natal, por alguns dias um boato fortíssimo de que voltaria para o ABC tomava conta dos principais meios de comunicação. Wallyson não veio. Alguns torcedores até “mastigaram” palavras de baixo calão contra o técnico.O tempo foi passando, e nas últimas semanas o treinador do Furacão, enfim, começou a utilizar o potiguar. Primeiro o levou no banco em algumas partidas e depois o foi colocando aos poucos.E por ironia do destino, seria justamente contra seu ex-clube, ABC, que o atacante ganharia a tão sonhada posição de titular. Sua sina, sua sorte.Na primeira partida em Natal entrou e fez o gol do empate, 2 a 2. Titular no jogo seguinte, marcou o terceiro gol, o que selou a classificação.Depois foi titular contra o Paraná, clássico, marcou terceiro gol na vitória de 3 a 0. Contra o Corinthians teve brilhante atuação, marcando um golaço, e iniciando a jogada do segundo. Mesmo assim, no clássico contra o Coritiba ficou no banco, coisas de técnico.Entrou e sofreu pênalti, iniciou reação, nas a equipe perdeu o clássico. Na partida seguinte, contra o Cianorte, Wallyson entrou de titular e foi campeão e teve uma excelente atuação, caindo de vez nos braços da apaixonada torcida que lotou a Arena da Baixada.Foram cinco gols, sem contar as assistências, em menos de cinco jogos, se contarmos os minutos que esteve em campo. Uma média de Ronaldo.Não por menos que Wallyson foi escolhido a revelação do Campeonato Paranaense vai receber sua primeira chuteira de ouro em Curitiba.Essa semana, em São Paulo, ele terá oportunidade, na segunda partida contra o Corinthians, de se mostrar mais um pouco para o Brasil.Com 20 anos de idade, Wallyson que no começo da temporada ficava no banco, foi lançado aos gramados pelo técnico devido a falta de outros jogadores. Em campo, o atacante não decepcionou e, nos últimos jogos do Atlético se tornou o xodó da torcida. Esse potiguar ainda vai dar muito o que falar. No clássico contra o Coritiba o jogador não desapontou e fez a sua parte. O garoto que hoje é revelação dentro do futebol paranaense pode alegrar ainda mais a sua torcida com o desenvolvimento do seu futebol, por esse motivo Wallyson Ricardo Maciel Monteiro é a considerado revelação pelo Diário de Curitiba.