Ipanguaçu e Alto do Rodrigues somam 535 famílias desabrigadas

Isabela Santos Eider Medeiros, prefeito de Alto dos Rodrigues: situação do município preocupa.

Também sofrem com as chuvas Angicos, Apodi, Campo Grande, Espírito Santo, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró, Upanema e Pendências.A barragem Armando Ribeiro, que tem capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos, é a responsável pela maioria dos problemas dessas cidades.O prefeito de Alto do Rodrigues, Eider Medeiros, foi quem convocou autoridades, representando todos os municípios do Vale do Açu. Segundo ele, a situação é atípica em sua cidade.“Nos últimos cinco dias, aconteceu o que no ano passado levou 60 dias para acontecer”, disse.“As escolas já estão lotadas, não há barracas e nem qualquer abrigo para os desalojados. São 232 famílias, somando mais de 800 pessoas”, diz Medeiros.O diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Elias Fernandes, sugeriu – em reunião com autoridades do Estado – a construção de uma grande comporta com um bilhão de metros cúbicos. Segundo ele, esta seria “a solução definitiva”.A governadora Wilma de Faria discordou. Para ela, tem que se construir uma nova barragem.“Houve muito tempo de seca para resolver o problema dos reservatórios. Agora, só outra barragem”, disse a governadora com o apoio do vice Iberê Ferreira. “Temos que focar nas emergências”.Na reunião, também estiveram presentes representantes das forças armadas e a secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Valente, que chegou hoje (1º) de Braslília. A certa altura da conversa, ela pediu ordem.“Não dá para ficarmos na teoria. Agora temos que colocar no papel e assumir compromissos para podermos diminuir o espaço de tempo de resposta”, disse Ivone Valente.Para ela, a primeira medida a ser tomada é marcar rapidamente mais reuniões onde se possam identificar problemas técnicos.Assim, ficou marcada uma reunião na cidade de Assu com os representantes dos municípios ainda na tarde desta sexta-feira.Na Governadoria do Estado há um plantão que acompanha a situação dos municípios. O telefone é 3232 1148.