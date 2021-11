Movimentos gays reclamam de abandono por parte da Prefeitura De acordo com a classe, 12 ONGs estão deixando de ser atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Representantes de vários movimentos sociais que defendem os direitos dos homossexuais foram até a promotoria de saúde protocolar uma queixa referente ao abandono do programa de prevenção a Aids. De acordo com a classe, 12 ONGs estão deixando de ser atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde.



“Isso corresponde a um universo de aproximadamente 100 mil pessoas. Nós apenas estamos reclamando um direito nosso. Atualmente, o programa não está dando as mínimas condições de atendimento, até os preservativos estão faltando”, explica José Dantas, coordenador de um dos movimentos.



Ele informou ainda que devido à falta de atitude da Secretaria de Saúde, o programa pode deixar de receber R$ 1,5 milhão em recursos federais para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.



De acordo com José Dantas, esses movimentos sociais são de fundamental importância para a sociedade. “Nós compomos uma organização que planeja atendimentos e apoio à classe. No entanto, a secretaria tem tratado a gente como marginal. E tem mais, eles alegam que não tem medo de Ministério Público, nem da imprensa”, afirma.