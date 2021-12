Aposentado faz greve de fome no INSS

Artur Dantas

Moura explicou que há três meses os servidores não recebem a gratificação, fato que vem dificultando o pagamento de diversas contas. A gratificação é uma incorporação salarial que corresponde às perdas relacionadas à inflação entre os governos de Collor e Sarney.Segundo o grevista, a atitude já havia sido anunciada em uma assembleia no dia 26 de março, no Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande do Norte (Sindprevs/RN). Moura alertou que “se o dinheiro não entrasse no dia cinco de maio, no dia posterior haveria a greve”.Ele chamou a atenção ainda para uma falta de reajuste salarial de mais de dez anos. “O Governo Federal não reajusta nosso salário há muito tempo, como ainda fez questão de tirar essa gratificação”. Moura disse ainda que se “eles querem um cadáver, terão um porque eu não vou parar enquanto não for retomado o que temos direito”, disse. O aposentado enquadrou como ato arbitrário a posição do governo e disse que estão querendo justificar o injustificável.Moura destacou que o seu caso é apenas um entre os mais de mil servidores que se encontram em situações semelhantes. “Tenho certeza que quem suspendeu esse pagamento não tem filhos, nem contas de água, luz ou despesas médicas para pagar. Estou com dificuldades para quitar o saldo dos meus cartões de crédito porque assumi débitos para pagar com o que foi retirado. Além disso, tomo cinco remédios por dia e não vou retomar enquanto a situação não for regulaziada”, explicou.