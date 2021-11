Homem de 65 anos é alvejado por seis tiros durante assalto Crime aconteceu na avenida Thomaz Landim, na zona Norte de Natal. Francisco Rafael foi socorrido com vida.

Um assalto quase se transforma em tragédia na manhã desta sexta-feira (1º), na avenida Thomaz Landim, zona Norte de Natal. Isso porque dois homens fizeram um arrastão em uma parada de ônibus e efetuaram vários disparos. Seis deles atingiram Francisco Rafael Filho, de 65 anos.



Apesar da gravidade da situação, a vítima foi socorrida imediatamente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada consciente ao hospital Santa Catarina, também na zona Norte.



De acordo com informações da polícia, Francisco Rafael estava na parada de ônibus acompanhado de sua família. Eles iriam viajar para a cidade de João Câmara, onde passariam o feriado.



No entanto, por volta das 9h20, dois homens se aproximaram da parada e anunciaram o assalto. No decorrer da ação eles efetuaram vários disparos e seis deles atingiram o homem de 65 anos.



A polícia foi acionada logo após o crime, mas, não conseguiu localizar os dois criminosos. Populares também não souberam identificar a dupla. A princípio, o que se sabe é que os assaltantes levaram dinheiro e objetos pessoais das vítimas, como celulares e jóias.