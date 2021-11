Ministério da Saúde deve enviar ao RN remédio contra gripe suína A Sesap está aguardando os lotes do Tamiflu, remédio que é usado no combate à gripe comum, mas está sendo utilizado contra a doença.

O Ministério da Saúde ficou de enviar, nesta quinta-feira (29), a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) os lotes do medicamento tamiflu, que está sendo usado no combate à gripe suína.



Até o final da manhã, a chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Juliana Araújo, informou que não sabia se o remédio havia chegado. “Vou verificar se chegou, o Ministério ficou de enviar hoje”, disse afirmando que não foi informada da quantidade de medicamentos enviada.



Conforme o infectologista da Secretaria Municipal de Saúde(SMS), Luis Alberto Marinho, o Ministério da Saúde confiscou os medicamentos das farmácias, em razão de uma necessidade maior da população. O tamiflu só poderá ser adquirido nas unidades de saúde pública e não mais em farmácias.



“O Tamiflu atua no vírus influenza, mas não é especificamente contra a gripe suína”, explica Luis Alberto.



De uma forma geral, os infectologistas pedem as pessoas que tomem todos os cuidados com a higiene. As mãos devem ser lavadas periodicamente. Os passageiros que vão viajar para as áreas afetadas pela doença podem higienizar as mãos com um sachê de álcool.



“Deve-se evitar passar as mãos nos olhos e nas bocas porque esses também são importantes canais de contágio para a doença” disse a chefe do setor de Vigilância Epidemiológica da SMS, Viviane Albuquerque.



Tamiflu



O tamiflu é um medicamento anti-viral que é usado para combater a gripe, fabricado pelos laboratórios da companhia farmacêutica Roche e tem como principal ingrediente activo Oseltamivir.