George Câmara afirma que projeto de Dickson Nasser é uma cópia

Elpídio Júnior Vereador vai se pronunciar contra discussão de projeto de Dickson Nasser idêntico ao dele.

“O projeto é igual ao meu, a diferença é que o meu foi apresentado em 12 de março e lido no dia seguinte, só que até agora não passou pela Comissão de Justiça da Casa. Ele simplesmente sumiu. Aí o presidente me aparece com um projeto idêntico? E já será votado na próxima semana?” questionou o parlamentar.George Câmara disse ainda que irá se pronunciar nesta quinta-feira (21) na Câmara quando o projeto deverá ser discutido na Casa. “Quero explicações sobre esta atitude. Tenho a cópia do meu projeto e não vou admitir uma situação desta. O projeto que deve ser encaminhado às comissões e votado tem que ser o meu, que é mais antigo e já estava na Câmara desde março”, informou.Segundo o regimento da Casa, no artigo 59, inciso 6º, quando acontece proposições idênticas cabe a Comisão de Justiça da Casa, propor a sua anexação ou declaração de prejudicialidade, neste último caso, só um dos dois valeria.