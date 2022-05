Jerninhos 2009 estão em andamento Das 14 modalidades disponíveis, o atletismo já estã encerrado; cerca de 60 escolas de Natal estão envolvidas,

Desde o último fim de semana, estão em andamento os 15º Jerninhos - Jogos do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano.



Este ano a competição está reunindo cerca de 60 escolas das redes pública e privada de Natal em 14 modalidades - as primeiras foram o atletismo (já encerrado, no Caic Esportivo de Lagoa Nova), o basquete e o futsal (em andamento, respectivamente, no Contemporâneo e no ginásio Marcelo Carvalho).



Neste fim de semana, os Jerninhos prosseguem com o encerramento do basquete e a sequência do futsal; será iniciado o vôlei, no Salesiano; e será o dia da ginástica olímpica, no H. Castriciano.



Eis a programação das modalidades em andamento ou a iniciar:



Basquete

Ginásio do Contemporâneo (Potilândia), 23.05, manhã.

Capoeira

Ginásio do Contemporâneo (Potilândia), 07.06, manhã.

Futebol

Marista, 31.05, 01 e 06.06, manhã.

Futsal

Ginásio Marcelo Carvalho (ex-DED-Candelária), 23, 24 e 31.05, manhã e tarde; 06 e 07.06, manhã.

Ginástica olímpica

Ginásio do H. Castriciano, 23.05, manhã.

Handebol

Marista, 31.05, manhã.

Judô

Palácio dos Esportes, 30.05, manhã (pesagem na véspera, à tarde).

Karatê

Palácio dos Esportes, 13.06, manhã.

Natação

Marista, 30.05, manhã e tarde.

Queimada

Facex, 31.05, manhã.

Tae-kwon-do

Facex, 13.06, manhã.

Tênis de mesa

Ginásio do H. Castriciano, 13.06, manhã.

Völei

Salesiano, 23.05 e 06.06, tarde.

Xadrez

Ginásio do Contemporâneo (Potilândia), 06.06, manhã.