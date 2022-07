Caso Maisla: exames de DNA devem ficar prontos até quarta-feira

Reprodução/Abelardo Nunes Maisla foi raptada na terça-feira (12) e foi morta brutalmente, depois de sofrer mais de 30 facadas.

De acordo com Virgulino, a necropsia total realizada em Maisla só não está pronta porque depende dos resultados dos exames enviados a Salvador. “A necropsia no corpo foi realizada tão logo ele chegou ao Itep. Contudo, nós só poderemos concluir o laudo quando tivermos em mãos o material vindo da Bahia”, explicou.Para a polícia, a confirmação de um possível abuso sexual contra a criança é fundamental para embasar a acusação contra o principal suspeito do crime Osvaldo Pereira de Aguiar, que nega a participação na morte e esquartejamento de Maisla Mariano.A menina de 11 anos foi raptada na terça-feira (12) e foi morta brutalmente, depois de sofrer mais de 30 facadas. Osvaldo Pereira foi preso por policiais do Núcleo de Inteligência da Polícia, na quinta-feira (14) em uma casa de praia localizada na Redinha.A polícia acredita que o vendedor ambulante matou a menina e afirma ter indícios suficientes para comprovar o crime. Osvaldo, inclusive, era procurado em vários estados do Brasil e havia sido condenado por atentado violento ao pudor.