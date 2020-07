Trâmite dos vetos nas comissões pode ser dispensado

Ass. AL Robinson diz que líderes ainda não se reuniram.

Seguindo o curso normal das propostas que são enviadas pelo Executivo ao Legislativo, as comissões permanentes às quais competem a análise das propostas devem discutir as propostas, oferecem parecer e, após isso, encaminhar para a votação no plenário. Nos casos dos vetos, o limite é de 30 dias entre a data da chegada dos ofícios à AL e a apreciação pelos parlamentares.Entretanto, a possibilidade de que a matéria siga direto para o plenário existe, desde que nenhum dos líderes partidários se oponha a essa dispensa. “Ainda não houve a reunião de líderes e nada impede que haja a dispensa de tramitação dos vetos pelas comissões”, explicou o parlamentar.Na reunião de líderes, ainda, é aguardado que os deputados indiquem os membros que irão compor as comissões para, posteriormente, serem definidos os presidentes de cada grupo. A tendência, de acordo com os próprios deputados, é que as composições e comandos das comissões no ano passado sejam mantidos.