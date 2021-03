Maternidade Leide Morais está sem realizar cesáreas

Fotos: Vlademir Alexandre

Segundo a diretora da maternidade, Edilza Pinheiro, são necessários no mínimo dois obstetras para fazer uma cesária e na escala ela só conta com dois médicos. As pacientes que chegam a Leide Morais precisando realizar um parto cesárea ou com gravidez de alto risco são encaminhadas à Maternidade Santa Catarina.Embora não esteja realizando esse tipo de parto, a diretora lembra que todos os atendimentos de urgências estão sendo feitos. As cesáreas representam 10% da demanda da maternidade, de acordo com Edileuza. Desde a abertura dia 9 de março, 180 partos normais ocorreram na Leide Morais. A média diária é de oito procedimentos.