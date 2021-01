Olimpíadas NEC/Pinguinho de Gente se iniciam nesta terça-feira O principal objetivo da escola é socializar e despertar o interesse pela prática esportiva, enfatizando o espírito competitivo de uma forma positiva.

Esporte é saúde. Por este motivo, o NEC/Pinguinho de Gente investe na prática esportiva de seus alunos desde cedo.



Na próxima semana, de 24 a 27 de março, a escola realiza mais uma edição da Olimpíada NEC/Pinguinho de Gente com diversas modalidades esportivas como: natação, futsal, atletismo, voleibol, handebol, basquete, queimada e estafeta.



“O objetivo do torneio é promover a interação dos alunos. As regras são adaptadas com o intuito de promover uma confraternização e a socialização entre os alunos. Este ano estamos trabalhando em cima das virtudes como ética, respeito e companheirismo e durante o torneio todas elas serão vivenciadas pelos alunos”, explica Liliane Dias, coordenadora de esportes do NEC/Pinguinho de Gente.