Voluntárias fazem campanha de arrecadação de alimentos

A campanha “Ajude-nos a vencer o câncer” foi idealizada pelas funcionárias para suprir uma necessidade diária dos três hospitais que compõem a rede Liga: o hospital Luís Antônio, a Liga Norteriograndense contra o Câncer e a Policlínica.Para elas, o serviço de café-da-manhã para os pacientes em consulta ou tratamento é muito importante. “Todos os dias recebemos pacientes de todo estado. Alguns iniciaram a viagem um dia antes e não tem condições de tempo e dinheiro para as refeições”, alerta uma das voluntárias.A arrecadação começou às 8 da manhã e segue até as 18 horas em todos os supermercados de Natal. Os produtos solicitados são: pó de café, leite, açúcar, bolachas, biscoitos, descartáveis, pães, frutas, mingal e outros relativos ao preparo matinal.Quem quiser doar, basta se dirigir ao supermercado mais próximos e procurar as voluntárias.