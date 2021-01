Reapresentação do ABC marcada para a manhã desta segunda-feira Grupo fez um trabalho regenerativo e iniciará os preparativos para a partida contra o Baraúnas.

O técnico Heriberto da Cunha e membros da comissão técnica do ABC resolvem modificar o horário da apresentação dos atletas após a vitória de domingo (22), diante do Potyguar de Currais Novos.



Ao invés de se apresentar na tarde desta terça-feira, como sempre acontece, o grupo teve trabalho marcado para a manhã, o que certamente deve ter desagradado muita gente.



A medida, justificado como sendo para dar mais tempos de descanso, deixa claro o cuidado da comissão por possíveis excessos após a partida.



De qualquer forma, é fato, os jogadores terão um período maior de repouso, já que treinaram no turno da manhã desta segunda-feira (23) e só voltarão aos trabalhos na terça-feira (24).



O grupo fez um trabalho regenerativo e o treinador ABCdista, Heriberto da Cunha, dará início aos preparativos para o jogo contra o Baraúnas, na quarta-feira (25), em Mossoró.