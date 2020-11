Walter Alves discutirá participação de peemedebistas nas Comissões da AL

Gabriela Duarte Deputado vai sugerir reunião entre os peemedebistas para discutir sobre a participação nas Comissões da AL.

“Até o momento não conversamos sobre o interesse dos deputados. Acreditávamos que as comissões permaneceriam como estão, mas com os novos interesses surgindo, vamos sentar e conversar internamente sobre a participação do PMDB nas Comissões Permanentes da Casa”, ressaltou.Walter Alves, atual presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização, acredita que o diálogo entre os quatro deputados será suficiente para que a bancada possa ter uma participação que satisfaça o interesse de todos os parlamentares.As 13 Comissões da Assembleia Legislativa ainda não foram definidas. Segundo o deputado Walter Alves, os líderes dos partidos devem se reunir na próxima semana para definição da participação de todos os partidos e escolha dos presidentes.As Comissões Parlamentares da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 88 – parágrafo 1º do Regimento Interno, são formadas pelos parlamentares, com exceção do presidente da Casa.Suas formações obedecem ao número de três membros, salvo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que possui cinco membros, em razão da demanda das análises serem superiores às demais comissões. As formações possuem a duração de uma sessão legislativa, onde passado este prazo são realizadas novas indicações.