Poetas comemoram Dia da Poesia no Forte dos Reis Magos

Fotos: Marília Rocha Poetas encenam e recitam grandes nomes da literatura no Dia da Poesia

Quem estava no Forte dos Reis Magos pode apreciar o melhor das poesias de Carlos Drummond de Andrade juntamente com um café-da-manhã. “Estamos iniciando a comemoração aqui, mas teremos o dia todo de manifestações”, afirma Fábio Lima, diretor da Fundação José Augusto e coordenador do projeto.No momento da apresentação, três grupos de turistas estavam presentes e comentaram a iniciativa. A turista carioca Leila Fonseca veio a Natal para conhecer a cidade e passear com a mãe e estava encantada com a apresentação. “É muito importante a divulgação da cultura do lugar. Adorei ver esse grupo se apresentando e trazendo a poesia de maneira mais simples”, diz.O Dia da Poesia é comemorado há 30 anos em Natal e já virou tradição na cidade. “A Fundação está apenas fortalecendo as manifestações que já estavam programadas entre os grupos”, declara Fábio Lima.A programação continua pelo resto do dia, com distribuição de mais de 4 mil poesias no calçadão da rua João Pessoa no Centro. Logo após, ao meio-dia, é a vez da feijoada poética no Beco da Lama e apresentação de Jessier Quirino, às 20h.Paralelo ao projeto, a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins – SPVA promove durante todo o dia manifestações dentro de ônibus coletivos em todas as regiões de Natal. “São quatro poetas recitando poesias e interagindo com os passageiros”, comenta Dean de Sena, coordenador do projeto.