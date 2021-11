Dança e quadrinhos ganham editais culturais do Estado Prêmios Roosevelt Pimenta e Moacy Cirne têm inscrições abertas até 12 de junho.

O Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto, abre dois editais culturais que contemplam a área de dança e de quadrinhos. O prazo de inscrições segue até 12 de junho.



O Concurso Roosevelt Pimenta é um incentivo para circulação de grupos e companhias de dança do Rio Grande do Norte e tem como objetivo a seleção de projetos de espetáculos para circulação em duas cidades do Estado, que não a de origem do Grupo/Companhia.



Serão selecionados cinco projetos de espetáculos, para receber cada um,

o valor bruto de R$ 8.220. Totalizando um investimento de R$ 41.100.



Para o Prêmio Moacy Cirne, serão escolhidos 10 quadrinistas potiguares para integrar uma coletânea de quadrinhos. O prêmio tem o objetivo de revelar e premiar o talento dos artistas profissionais ou amadores que militam na arte dos quadrinhos no Estado.



Serão concedidos dez prêmios de histórias em quadrinhos, totalizando R$ 40 mil divididos da seguinte forma entre cinco categorias.



A categoria Infantil, o primeiro e segundo lugar recebem R$ 4.250 e R$ 3.250, respectivamente. Os ganhadores dos quadrinhos nas categorias Histórico e Aventura, Humor e Ficção ficam com R$ 6 mil e R$ 5 mil, cada.



O primeiro lugar inscrito em Tema Livre leva para casa R$ 4.550 e o segundo, R$ 3.550 e, por fim, os ganhadores da categoria Jovens Artistas, recebem R$ 1.500 e R$ 900.