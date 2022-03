Multidão acompanha velório de Maisla Mariana Nesse momento, crianças da Igreja Adventista do 7º dia fazem um cordão de isolamento para que a população possa acompanhar o velório da menina.

Com bastante comoção de populares, teve início há cerca de 20 minutos, no ginásio Poliesportivo de Jardim Lola, na Zona Norte, o velório de Maisla Mariana.



Nesse momento, crianças da Igreja Adventista do 7º dia fazem um cordão de isolamento para que a população possa acompanhar o velório da menina.



O enterro será às 10h, no cemitério da comunidade de Santo Antônio, em São Gonçalo do Amarante.



Maisla Mariana, 11 anos, desapareceu por volta de meio-dia da última terça (12). Na manhã de quarta-feira (13), a polícia encontrou, num terreno baldio em Igapó, pedaços do corpo da menina.



Além da cabeça, foram localizados braço, perna e pés nas proximidades da Avenida João Medeiros Filho, Estrada da Redinha.



Os restos mortais estavam por trás da Caixa Econômica Federal, nas proximidades do terreno baldio onde outras partes foram deixadas.