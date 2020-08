Flu vence o Nacional e avança na Copa do Brasil Tricolor espera o vencedor do jogo entre Águia de Marabá e América MG.

O Fluminense não teve dificuldade para vencer o Nacional de Patos por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (05), no Maracanã. Agora, o tricolor espera o vencedor do confronto entre Águia de Marabá, do Pará, e América MG na segunda fase da Copa do Brasil.



A equipe paraense venceu o primeiro confronto em casa por 2 a 1 e tem a vantagem do empate em Belo Horizonte.



Os gols tricolores foram marcados por Thiago Neves, de pênalti, Everton Santos e Tartá. O atacante Fred, que foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta, assistiu o jogo do camarote da Unimed, patrocinadora do clube, e comemorou a classificação.





O jogo



A primeira oportunidade do jogo apareceu com Thiago Neves, aos quatro minutos. O camisa 10 tricolor mandou uma bomba de fora da área e a bola passou por cima do travessão. Aos oito, Everton Santos fez boa jogada pela direita, se livrou da marcação, mas a bola saiu à direita do goleiro Adson.



Aos 10 minutos, Everton foi derrubado dentro da área sem bola e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Thiago Neves mandou para o fundo da rede, no canto esquerdo do goleiro: 1 a 0.



Oito minutos depois, Thiago Neves cobrou falta na entrada da área do Nacional e Edcarlos chegou a tocar com a cabeça na bola, mas Adson não teve dificuldade para fazer a defesa.



Aos 37, quase o segundo gol. Luiz Alberto cabeceou para o meio da área e Edcarlos quase aproveitou. O Nacional salvou em cima da linha. O Fluminense continuou a pressionar e aos 42 minutos Thiago Neves fez jogada rápida pela direita e achou Everton livre dentro da área. O atacante não desperdiçou: 2 a 0.



O Tartá ainda teve uma oportunidade nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante de Xerém fez jogada rápida, mas acabou errando na finalização e a bola saiu por cima do travessão.



O Fluminense voltou diferente para a segunda etapa. O jovem lateral João Paulo, revelado em Xerém, teve a primeira oportunidade do ano, ao substituir Leandro. O Nacional se jogou ao ataque e teve dois escanteios seguidos, sem perigo para Fernando Henrique.



Aos 11 minutos, Thiago Neves se antecipou bem à zaga do Nacional e quase marcou o terceiro. A torcida pediu Conca e o técnico René Simões colocou o argentino em campo, no lugar de Fabinho.



Aos 22, Everton Santos apareceu bem pela direita, invadiu a área e o goleiro Adson fez uma bela defesa. Dois minutos depois, René fez a terceira substituição e Leandro Domingues entrou no lugar de Leandro Bomfim.



Aos 35, Everton deu uma nova arrancada e caiu dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Um minuto depois, o Nacional teve grande chance com Marcos, que apareceu sozinho cara-a-cara com o goleiro Fernando Henrique, mas finalizou mal e a bola saiu acima do travessão.



Já nos acréscimos, Tartá apareceu bem e tocou na saída do goleiro Adson, marcando o terceiro gol tricolor.



Fluminense: Fernando Henrique, Mariano, Edcarlos, Luiz Alberto e Leandro (João Paulo); Fabinho (Conca), Romeu, Leandro Bomfim (Leandro Domingues) e Thiago Neves; Tartá e Everton Santos.



Nacional: Adson, José Wilker, Alisson, Nilson Paraíba e Max; Marcílio, Enercino (Alan), Ribinha (Neto) e Jean Alisson; Eduardo (Marcos) e Eduardo Rato.



Público Pagante: 7250

Público Presente: 8210

Renda: R$103.632