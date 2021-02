Em sessão tumultuada, vereadores aprovam dois projetos do Executivo

Elpídio Júnior Câmara Municipal está com a pauta trancada.

Com requerimentos para que quatro matérias tramitassem em regime de urgência, os parlamentares aprovaram a aceleração no trâmite de três matérias, contrariando os vereadores de oposição, que não queriam a urgência na votação do projeto que visa alterar a cobrança do ISS às cooperativas médicas.A outra matéria que não tinha consenso, que aumentava em 108% os salários dos chefes de gabinetes da Prefeitura – passando de R$ 1.200 para R$ 2.500 –, além de criar mais nove chefias para as secretarias que não tinham, foi retirada da pauta.No entendimento dos vereadores oposicionistas, era necessário que as duas matérias fossem discutidas à exaustão entre o Legislativo e Executivo, para que os membros da Prefeitura justificassem a necessidade e viabilidade dos projetos.Os oposicionistas só conseguiram convencer os demais vereadores quando a matéria que trata sobre a alteração na cobrança de impostos das cooperativas médicas já estava em votação. Desse modo, a pauta ficou trancada.As outras duas matérias que o Executivo pretendia aprovar não tiveram resistência por parte dos vereadores. Os parlamentares aprovaram a adequação do piso salarial da Prefeitura ao novo salário mínimo, que costumeiramente é superior. Assim, os funcionários do município recebem, no mínimo, R$ 520,00.Além disso, os legisladores também permitiram que a Prefeitura disponibilizasse os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia para o pagamento das parcelas de uma dívida de R$ 1,2 mi da antiga Fenat com o INSS.