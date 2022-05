Prefeitura vai acatar decisão do TCE

Artur Dantas “Eu espero que o julgamento ocorra em no máximo 45 dias", disse o procurador.

A empresa estava responsável por uma consultoria na gestão e controle dos medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).Segundo Bruno Macedo, a decisão do TCE é temporária, o contrato deverá fica suspenso pelo menos até o julgamento do mérito no próprio Tribunal.“Eu espero que o julgamento ocorra em no máximo 45 dias. As partes apresentam a defesa em 20 dias e depois o Ministério Público fará o pronunciamento”, explicou o procurador.Com a determinação do TCE, a SMS voltará a ser responsável pela gestão dos medicamentos. Além disso, Bruno Macedo confirma que a primeira parcela do contrato que venceria este mês não será paga até uma definição do caso.No pedido de cancelamento contratual assinado pelo procurador, Carlos Thompson, ele solicitava pressa ao Tribunal na avaliação da questão para que não ocorresse o pagamento da primeira parcela à TCI BPO.