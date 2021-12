Dengue matou 49 pessoas na Bahia

A dengue já matou 49 pessoas na Bahia. Mais 100 mortes foram registradas na Secretaria de Saúde e aguardam confirmação. Até abril foram notificados 60 mil casos da doença no estado e 352 municípios registraram a ocorrência de dengue pelo sistema de informação da vigilância epidemiológica.



As crianças e os adolescentes até 15 anos foram as maiores vítimas da doença, com o registro de 27 mortes.



De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, mesmo com a quantidade de casos registrados observa-se que o estado já apresenta tendência de decréscimo nos casos. Principalmente em municípios como Jequié, Itabuna, Porto Seguro, Ilhéus e na cidade de Salvador, que apresentaram 47% dos casos.



Para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, a secretaria determinou a aplicação de inseticida em 107 municípios do estado e em 32 bairros de Salvador.