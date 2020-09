Salão Imobiliário do RN movimentará R$ 200 milhões

Wagner Lopes Operários preparam últimos estandes para abertura do salão

O evento prossegue até o domingo, com entrada franca, sempre das 14h às 22h, no Centro de Convenções de Natal. “Esperamos receber mais de 30 mil visitantes nesses cinco dias”, prevê o organizador, Ocimar Damásio.Segundo ele, a realização de um salão como este em pleno período de crise financeira internacional é a prova de que o Brasil, e principalmente o Estado, mantém uma economia forte no setor imobiliário.“Teremos oportunidades para todos os bolsos, a partir de R$ 50 mil, R$ 70 mil. E é essa a palavra do momento, oportunidade, e aqui teremos 20 mil oportunidades em forma de imóveis para quem vier nos visitar”, ressalta Ocimar Damásio. O promotor destaca que esta será a oitava edição do evento e os números este ano são recordes.Na edição 2009, o salão irá reunir cerca de 250 expositores, em 1.780 m2 de área, 30% a mais que na edição anterior. “A nossa expectativa é de gerar, somente no salão, R$ 200 milhões em negócios. O evento se reflete ainda em negócios fechados seis meses depois, graças aos contatos feitos aqui”, explica.Nesta terça-feira (10), os estandes recebem os últimos acabamentos e os operários e arquitetos trabalham em ritmo acelerado para deixar tudo pronto, antes do primeiro visitante chegar.Entre as diversas atrações, uma das que mais chama a atenção é o grande número de maquetes, algumas ocupando vários metros quadrados e trazendo detalhes precisos dos principais empreendimentos oferecidos aos compradores.Além das corretoras e construtoras, o salão também conta com bancos e financiadoras entre seus expositores. O visitante vai poder, então, não só escolher o imóvel no qual pretende investir, como também decidir a melhor forma de pagar, ou financiar.De acordo com Ocimar Damásio, o salão já é o segundo mais importante do Brasil, superado apenas pelo de São Paulo. “Geramos no evento cerca de 2 mil empregos. É um ano inteiro de preparação e há três meses já estamos divulgado sua realização. Temos hoje um evento de abrangência não só nacional, mas já internacional”, afirma o organizador.ServiçoVIII Salão Imobiliário de NatalData: 11 à 15 de marçoLocal: Centro de ConvençõesHorário: 14 às 22hEntrada gratuita