Homem tenta furtar madeireira e morre ao cair do telhado

Thyago Macedo Erivaldo caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros.

Por volta das 13h30 desta segunda, o proprietário da madeireira São José, chegou ao local para iniciar os trabalhos, quando foi surpreendido ao ver um corpo estirado no chão.“Um dos funcionários já havia aberto o depósito, mas, não tinha visto o corpo. Quando eu subi ao escritório e olhei para baixo tive um susto”, informou Carlos José. Em seguida, o dono da madeireira acionou a polícia.Policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) estiveram no estabelecimento e constataram que Erivaldo (foto) havia caído de cima do telhado de amianto. A polícia espera agora o laudo dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) para precisar desde que dia o corpo estava lá.“Como no fim de semana estávamos fechado e ao lado temos outro depósito e uma escola, ninguém ouviu nada”, disse o proprietário. Apesar disso, a polícia acredita que a tentativa de furto tenha acontecido na última madrugada, tendo em vista que o corpo de Erivaldo não estava inchado nem com mau cheiro.Erivaldo Nascimento caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros. No entanto, pela posição do corpo, a polícia acredita que ele caiu de cabeça e, por isso, teria morrido na hora.

Homicídio



No fim da manhã desta segunda-feira (20), a polícia registrou ainda o assassinado do jovem Jonas Alves de Souza, de 20 anos. Ele foi executado com pelo menos dez tiros.



O crime aconteceu na rua de Todos os Santos, em Felipe Camarão. Populares informara à polícia que o responsável pelo crime é um homem identificado por Lucivam, que, inclusive, já estava foragido por outro crime.