Júlio Terceiro vai se submeter a novo exame para avaliar contusão

O volante Júlio Terceiro, do América, vai se submeter a uma nova ressonância magnética para avaliar como está a recuperação da ruptura muscular sofrida no clássico contra o ABC, no começo do segundo turno do Campeonato Estadual.Ele informou que o exame será realizado na quarta-feira (15) pela manhã. "Vou reavaliar essa problema que sofri para saber como será o restante da minha recuperação", disse. Terceiro não escondeu que está muito confiante em um resultado positivo deste exame.Quanto ao mau desempenho do América neste Estadual, ele lamentou o atual momento vivido pelo clube. "O que mais entristece mais é que não estou podendo ajudar meus companheiros dentro de campo", comentou.

A expectativa do jogador é se recuperar o quanto antes para estar à disposição do técnico Guilherme Macuglia visando a preparação do América para a série B, que começa para o alvirrubro no dia 9 de maio diante do Atlético Goianiense, no Machadão.