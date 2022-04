Wando faz show no Teatro Alberto Maranhão

Divulgação Wando é considerado o cantor mais erótico do Brasil.

O Seis & Meia é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto. Os ingressos estão à venda na bilheteria do TAM ao preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (para estudantes, pessoas a partir dos 60 anos e professores do município de Natal com identidade funcional).O mineiro Wando começou a lidar com música aos 20 anos, quando formou uma banda na cidade de Congonhas e com ela tocou em bailes e festas da região.Mais tarde passou a compor suas próprias canções, alcançando sucesso com Nega de Obaluaiê. Foi para São Paulo, onde Jair Rodrigues gravou sua O Importante é Ser Fevereiro, outro sucesso em parceria com Nilo Amaro.Depois de alguns compactos e um LP gravados, estourou em 1975 com as músicas Moça e A Paz que Nasceu para Mim.Suas letras muitas vezes têm forte conteúdo sensual e erótico. Um exemplo é o seu maior sucesso, Fogo e Paixão.Seus discos têm títulos sugestivos como Ui-Wando de Paixão, Vulgar e Comum é Não Morrer de Amor, Obsceno, Depois da Cama, Tenda dos Prazeres, Mulheres, o que lhe rendeu o título de "o cantor mais erótico do Brasil".Em seus shows, banheiras, camas, haréns e distribuição de calcinhas perfumadas são comuns.A Balalaika Brega Band não fica para trás. Em seu show apresenta clássicos do brega como Eu não sou cachorro não, No toca fita do meu carro, Garçom e Cofrinho de Amor, dos consagrados Waldick Soriano, Bartô Galeno, Reginaldo Rossi, e Elino Julião, entre tantos outros.Wando e Balalaika Brega BandTerça-feira (19)No Teatro Alberto Maranhão, a partir das 18h30Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).