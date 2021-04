Índice de aprovação no Exame de Ordem vem caindo nos últimos anos A OAB/RN defende que as universidades preparem melhor seus alunos para o exercício da advocacia.

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte vem registrando uma queda no índice de aprovação no Exame de Ordem. Segundo informações da OAB/RN, nos últimos anos os percentuais de aprovação final no exame foram os seguintes: 2006.1 (47,6%), 2006.2 (36,2%), 2006.3 (48,2%), 2007.1 (25%), 2007.2 (36,4%), 2007.3 (35,6%), 2008.1 (29,9%) e 2008.2 (35,6%).



O último concurso, referente a 2008.3, que teve o resultado divulgado no dia 24 deste mês, aprovou 322 do total de 1.083 candidatos inscritos, o que corresponde a 29,7%. Esse percentual deverá aumentar após a apreciação dos recursos que serão analisados até o dia 23 de abril.



De acordo com o presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/RN, Klebet Cavalcanti, apesar de baixo, o índice no Rio Grande do Norte se mantém no mesmo patamar e equiparado com os resultados das demais seccionais da OAB.



Ele explicou que o conteúdo da avaliação está dentro do que é trabalhado pelos professores em sala de aula e que obtêm a aprovação os alunos que conseguem assimilar todo o teor das aulas. “O baixo número de aprovados reflete uma deficiência em algum ponto do aprendizado, seja da instituição, do professor ou do aluno”, destaca.



Anualmente são realizados três exames, com provas elaboradas pela Cespe, instituição promotora de concursos pertencente à Universidade de Brasília – UnB. As provas são elaboradas de forma unificada em 25 seccionais no Brasil. Apenas São Paulo e Minas Gerais estão fora, mas o estado paulista deverá aderir já a partir do próximo concurso, que será realizado no mês de maio.



O presidente da comissão acredita que o sistema unificado possibilitou à Ordem fazer uma análise sobre o nível das universidades brasileiras e se estas estão preparando bem os seus alunos para o exercício da advocacia. Os melhores índices de aprovação continuam sendo das universidades públicas estaduais e federais.



“De 2004 para cá está havendo uma maior valorização do advogado. Trata-se de um profissional globalizado, em perfeitas condições de solucionar uma prova que dá noções de todo o Direito, de forma unificada, e por alunos de todo o País”, acrescenta.



Ele lembra que o grande objetivo da Ordem é fazer uma triagem, eliminando os maus profissionais da advocacia. E afirma: "Esse é o avanço, a melhoria que estamos buscando. A preocupação da OAB é que a situação de ingresso nos cursos melhore, tanto quanto a qualidade do ensino, pois o nível baixo dos cursos em todo o país está refletindo negativamente no panorama do mercado profissional”.