Natal recebe Tihuana em Tropa de Elite ao Vivo

Divulgação Banda toca na cidade pela primeira vez

Para abrir e fechar a noitada, ainda tem shows das bandas potiguares Rastafeeling e Dirocha. As vendas de ingressos acontecem no Pittsburg da Prudente de Morais, ao preço de R$ 25. Os portões da Arena do Imirá serão abertos às 19h. Para conhecer o projeto deste show virão alguns convidados de São Paulo, como a atriz Camilla Camargo (filha de Zezé di Camargo), o ator Bruno Udovic e a atriz Paola Maya.Fazia tempo que os fãs do Tihuana cobravam o lançamento de um registro ao vivo da banda. Prestes a completar 10 anos de estrada, o Tihuana pareceu esperar o seu melhor momento na carreira para, finalmente, lançar o esperado CD e DVD ao vivo. O show em Natal terá o clima de lançamento oficial, com chuva de papel picado, pirotecnia e área de backstage, como em grandes festivais.Tihuana traz a Natal seu já tradicional caldeirão sonoro composto por sucessos como Que vês?, Renata, Por que será e claro Tropa de Elite, entre outros. Mas, o show traz também sucessos de outros discos, Ilegal, a Vida nos ensina, Aqui ou em qualquer lugar, Tihuana e Um dia de cada vez. O Tihuana conta com o paulistano Egypcio nos vocais, o argentino Román no baixo, o carioca P.G. na bateria, o baiano Baía na percussão e o "carioca de criação" Leo nas guitarras.Sábado, 4 de abrilLocal: Arena do ImiráAbertura dos portões: 19hShows: 20h - Rastafeeling/Tihuana/DirochaDurante os intervalos, DJs nacionais e internacionaisVendas: Pittsburg, ao preço de R$ 25Informações: 4008-7000